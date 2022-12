Carlos Soler et son choix de rejoindre le PSG

Transfuge du FC Valence, Carlos Soler joue le rôle de remplaçant de luxe depuis qu’il a rallié le PSG. Pour l’AFP, celui-ci s’est exprimé sur son rôle en terre parisienne et sur sa convocation avec la Roja en Coupe du Monde.

Initialement, Luis Campos avait comme objectif de faire venir un autre avant-centre en terre parisienne lors de la dernière fenêtre des transferts. Néanmoins, face à l’impasse dans cette quête, le décideur portugais a fait un tout autre choix. C’est finalement Carlos Soler, sélectionné pour sa polyvalence, qui a été recruté pour faire le nombre au sein du secteur offensif. Et après des débuts compliqués, ce dernier a grappillé pas mal de temps de jeu avant la trêve international.

« J’ai toujours cru en moi »

Alors que l’Espagne affrontera le Maroc ce mardi (16h00), Carlos Soler s’est confié auprès de l’AFP L’occasion pour lui d’évoquer son départ de Valence, son club de toujours, son intégration à Paris et l’état d’esprit, positif, dans lequel il se trouve actuellement : « Ce n’est pas facile de quitter ma maison, là où j’ai passé toute ma vie. Mais j’ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club, l’un des plus grands d’Europe, et me bagarrer pour jouer le plus possible et gagner des titres. Je suis heureux maintenant. J’ai connu un petit moment d’apprentissage, mais ce dernier mois, j’ai pu jouer plus, j’ai aidé l’équipe… Ça a été mieux. »

Étant donné son statut précaire au sein du club de la capitale, Carlos Soler a vu certains de ses proches douter quant à sa présence en Coupe du Monde avec l’Espagne. De son côté, sûr de sa force, il a toujours cru en lui et cela a payé : « C’est forcément quelque chose qui te passe par la tête. C’est inévitable. Les gens m’en parlaient, mes proches me posaient des questions là-dessus. Mais moi, j’ai toujours cru en moi. Je savais que jusque-là, j’avais fait du bon travail en sélection, et que ça allait continuer. Au final, c’est ça qui est important : avoir confiance en soi, se sentir important. Et je me sens important en sélection. »

Pour rappel, depuis que la Coupe du Monde a pris ses droits, Carlos Soler n’a joué que 34 petites minutes. C’était face au Costa Rica lors de la première journée. Une entrée en jeu qui lui a tout de même permis d’inscrire un but, le septième des siens (victoire 7-0).