Portée par un grand Kylian Mbappé, la France s’est octroyée un succès précieux au détriment de la Pologne (3-1). Les Bleus filent donc en quart de finale et attendent désormais leurs futurs adversaires.

Après une phase de groupe rondement menée, l’Équipe de France avait rendez-vous avec son huitième de finale. Opposés à la Pologne, les hommes de Didier Deschamps ont globalement maîtrisé les débats pour s’imposer sur le score de 3-1. Impressionnant, Kylian Mbappé a régalé avec une passe décisive et un doublé, lui qui est désormais seul et unique meilleur buteur de la compétition planétaire avec cinq réalisations.

Kylian Mbappé, l’homme qui débloque les situations

Au sortir de cette victoire précieuse, Didier Deschamps a affiché sa satisfaction au micro de TF1. L’occasion également pour lui de glisser un petit mot au sujet de l’irrésistible Kylian Mbappé : « Cela n’a pas été simple parce que cette équipe polonaise est bien organisée pour nous contrarier et repartir. Mais on a toujours cette capacité. En modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus de liant. Et, après, c’est Kylian avec la capacité qu’il a à résoudre bien des problèmes. Tant mieux pour nous (rire). »