Ce vendredi soir, la phase de poules de la Coupe du Monde a fermé ses portes avec les deux dernières rencontres du groupe G, Cameroun / Brésil et Serbie / Suisse.

Vainqueur de ses deux premiers matches, le Brésil était presque assuré d’être premier de son groupe. Dans cette poule, tout était encore possible. Troisième avec un point, le Cameroun était dans l’obligation de l’emporter afin de croire en la qualification en huitièmes de finale. Pour cette rencontre, Tite avait décidé d’effectuer un très large turn-over avec neuf changement par rapport au match contre la Suisse. Marquinhos commençait ce match sur le banc. Du côté du Cameroun, Eric Maxim Choupo-Moting était associé en attaque à Vincent Aboubakar. Le Brésil a totalement dominé cette rencontre mais s’est montré trop maladroit dans le dernier geste malgré de très nombreuses occasions. Le Cameroun s’est tout de même procuré des occasions mais est tombé sur un très bon Ederson. Le Cameroun va réussir à s’imposer dans les dernières minutes par l’intermédiaire de Vincent Aboubakar (0-1, 91e). Ce dernier sera expulsé dans la foulée. Déjà averti, l’attaquant a enlevé son maillot pour fêter sa réalisation et reçu un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Une victoire, sous les yeux de Neymar, qui ne permet pas aux Camerounais de se qualifier en 8es. Remplaçant au coup d’envoi, Marquinhos a remplacé Alex Telles, blessé, dès la 50e minute. Le capitaine du PSG a été bon en défense et s’est permis quelques montées en attaque qui aurait pu être dangereuse. Les Brésiliens affronteront la Corée du Sud lundi à 20 heures en huitièmes de finale.

Match fou entre la Suisse et la Serbie

Dans l’autre match, la Serbie était dans la même situation que les Camerounais. Elle devait absolument l’emporter. Les Suisses pouvaient passer avec un nul mais une victoire qualifiait à coup sûr les Helvètes pour les huitièmes de la Coupe du Monde. Dans un match très plaisant, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. La Suisse a ouvert le score par l’intermédiaire de Shaqiri, un but qui offrait la qualification aux Helvètes (0-1, 20e). Mais sept minutes plus tard, la Serbie par l’intermédiaire de Mitrovic va réussir à égaliser. Huit minutes plus tard, les Serbes vont réussir à prendre l’avantage grâce à Vlahovic (2-1, 35e) et prendre la deuxième place à son adversaire du soir. Neuf minutes plus tard, Embolo va permettre à la Suisse d’égaliser et reprendre la deuxième place (2-2, 44e). En début de seconde période, Freuler va redonner l’avantage aux Helvètes (2-3, 48e) pour renforcer sa place de dauphin du Brésil et se qualifier pour le tour suivant. Les Suisses affronteront le Portugal en huitièmes de finale mardi soir (20 heures). Un match qui a dégénéré en fin de match avec des joueurs proches de la bagarre générale.