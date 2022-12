La France va affronter la Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde dimanche après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1). Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps devrait aligner son équipe type, celle aperçue contre le Danemark.

Après deux victoires en deux matches contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’Equipe de France s’est inclinée contre la Tunisie lors du troisième match (1-0). Une défaite sans conséquence puisque la France a terminé première de son groupe. Lors de cette rencontre, Didier Deschamps avait effectué un turn-over. Contre les Polonais, le sélectionneur des Bleus devraient revenir à son équipe type selon les informations de l’Equipe.

Mbappé devrait retrouver une place de titulaire

Remplaçant contre la Tunisie et auteur d’une entrée prometteuse, Kylian Mbappé devrait retrouver sa place de titulaire dans l’attaque de la France. Le joueur du PSG pourrait être aligné avec Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Dans les buts, Hugo Lloris devrait jouer son 142e match avec l’Equipe de France, égalant le record de Lilian Thuram. La défense pourrait être composée de Jules Koundé à droite, une défense centrale Raphaël Varane-Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni occuperaient le milieu en compagnie d’Antoine Griezmann.