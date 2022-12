Touché à la cheville, Neymar Jr n’a toujours pas repris le chemin de l’entraînement. De quoi amoindrir ses chances d’être disponible dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ?

Pour l’heure, le Brésil réussit parfaitement ses débuts au sein de cette Coupe du Monde. Victorieux face à la Serbie, puis la Suisse, les hommes de Tite disputeront leur ultime match de phase de groupe face au Cameroun ce vendredi soir. Un match sans enjeux pour eux, alors que la donne est toute autre pour leurs adversaires du jour. Coupe d’envoi à partir de 20h00.

Un retour qui se fait attendre

Forcément, sur le flanc depuis sa blessure à la cheville contractée face à la Serbie, Neymar Jr ne sera pas de la partie ce vendredi soir. Depuis plusieurs jours, la presse auriverde fait d’ailleurs un point quotidien sur l’état de forme de son maître à jouer. La pression est palpable alors que le Parisiens souffre d’une lésion ligamentaire avec un petit œdème osseux. Initialement, la tendance était plutôt positive pour un retour dès les huitièmes de finale. Toutefois, ce jour, Globo vient nous apporter des informations loin d’être rassurantes, loin s’en faut. Ainsi, alors que Danilo et Alex Sandro, eux aussi touchés, devraient faire leur retour à l’entraînement très prochainement, ce ne serait toujours pas le cas de Neymar.

En effet, le numéro 10 brésilien continue ses soins, mais n’est pas encore apte à reprendre les séances collectives. Sachant que le huitième de finale en question se jouera dans trois jours seulement, cela fait dire à Globo que sa présence durant ce match se fait de plus en plus incertaine. Non, il y a fort à parier que, si retour il y a durant cette compétition, celui-ci ne se fera pas avant les quarts de finale. Une sacrée mauvaise nouvelle en somme…

(MAJ, 17h20) – Via son site officiel, Neymar Jr a partagé des images assez encourageantes. Dans celles-ci, on le voit s’entraîner en salle accompagné par les préparateurs physiques de la sélection. À cette occasion, il a pu retoucher la sphère. Comme stipulé en légende, le numéro 10 s’entraîne ainsi sans relâche afin de pouvoir être disponible le plus rapidement possible. Le compte à rebours est donc lancé. Reste à voir si Neymar arrivera à remporter son pari et à être présent dès les huitièmes de finale de Coupe du Monde dans trois petits jours.