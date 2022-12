Coupe du Monde 2022 – Du classique pour la France face à l’Angleterre

La France fera face à l’Angleterre ce samedi à partir de 20h00 en marge des quarts de finale de la Coupe du Monde. Pour cette échéance, Didier Deschamps devrait miser sur les mêmes hommes qu’au tour précédent.

La France réalise un parcours presque parfait afin de tenter de conserver son titre planétaire. Et pour se faire, les Tricolores devront désormais passer une sacrée étape, l’Angleterre se présentant avec toutes ses armes, notamment offensives. Les hommes de Didier Deschamps, forts de leur belle prestation délivrée face à la Pologne, devraient, eux, avancer vers cette confrontation avec un XI assez classique et attendu.

Les hommes forts bien présents

Ce jour, c’est L’Équipe, via son journaliste Loïc Tanzi, qui fait un petit point à ce sujet. Ainsi, comme pressenti, Didier Deschamps ne devrait pas changer son fusil d’épaule. En ce sens, il devrait aligner une équipe de départ identique à celle qui a triomphé face au Danemark en phase de groupe et devant la Pologne en huitièmes de finale. Hugo Lloris gardera la cage. La défense, de gauche à droite, sera composée de Théo Hernandez, Dayo Upamecano, Raphaël Varane et Jules Koundé. L’entrejeu, à trois têtes, verra évoluer Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et, un cran un peu plus haut, Antoine Griezmann. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé entoureront Olivier Giroud.

Le XI probable de la France face à l’Angleterre : Lloris – Théo, Upamecano, Varane, Koundé – Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Giroud, Dembélé