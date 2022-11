CDM 2022 – L’Iran vient à bout du Pays de Galles

La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde s’est lancée ce vendredi matin. Une opposition entre l’Iran et le Pays de Galles était ainsi au programme.

La première journée a réservé de nombreuses surprises ou confirmations. On a notamment pu voir l’Argentine s’incliner face à l’ZArabie Saoudite ou encore le Japon se défaire de l’Allemagne. On a aussi vu la France, l’Espagne, l’Angleterre, le Brésil ou le Portugal confirmer. Désormais, place à la deuxième journée ce vendredi. À partir de 11h00, on avait le droit à une rencontre entre l’Iran et le Pays de Galles à cette occasion.

Un score nul et vierge

Lors de leur premier match, les Gallois ont arraché un précieux nul devant les États-Unis (1-1. De leur côté, les Iraniens se sont lourdement inclinés sur le score fleuve de 6-2 devant une fringante équipe anglaise. Et finalement, le score n’a pas bougé tout au long de ce match jusqu’aux derniers instants. Après l’expulsion du portier gallois juste avant le temps additionnel, les Iraniens en profitaient pour s’octroyer un avantage précieux à la 99′ par l’intermédiaire de Cheshsmi. Puis, c’est Rozaeian qui entérinait le succès des siens de manière définitive. Score final : 2-0. Les trois premiers points de l’Iran au sein de ce groupe c donc. Désormais, l’Angleterre peut désormais prendre trois points d’avance sur l’Iran en cas de succès ce vendredi soir devant les États-Unis..