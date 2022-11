Les premières tendances du XI bleu face au Danemark avec Mbappé

Ce samedi, l’Équipe de France disputera son deuxième match de Coupe du monde face au Danemark. Pour cette partie, Didier Deschamps pourrait d’ailleurs effectuer un changement majeur dans sa composition de départ.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Équipe de France a parfaitement su aborder sa première échéance de Coupe du monde avec une superbe victoire glanée face à l’Australie. Quelque peu balbutiants en début de rencontre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont vite réagi et se sont finalement imposés sur le score fleuve de 4-1. Homme du match, buteur et passeur, le numéro 7 parisien a régalé pour son entrée en lice au sein de la compétition.

Mbappé aligné, Varane de retour

Et, sans grande surprise, on retrouvera Kylian Mbappé face au Danemark ce samedi, coup d’envoi à partir de 17h00. L’Équipe nous a ainsi partagé le XI que devrait aligner Didier Deschamps à cette occasion. Comme face à l’Australie, ce dernier devrait articuler son équipe en 4-3-3. Deux changements seraient dans les tuyaux : en difficulté lors de son premier match sur son couloir droit défensif, Benjamin Pavard pourrait se faire suppléer par Jules Koundé. Pour le reste, le sélectionneur tricolore pourrait choisir les mêmes hommes que ce mardi soir. Enfin, et c’est une excellente nouvelle, Raphaël Varane, forfait face à l’Australie, devrait faire son retour.

Le XI probable de la France face au Danemark : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Théo – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann – Dembele, Giroud, Mbappé