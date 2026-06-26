Cdm 2026 – France / Norvège : les compositions officielles avec deux Parisiens

La France affronte la Norvège pour la 3e journée de la phase de groupe de Coupe du monde ce vendredi soir (21h00). Voici les compositions officielles avec deux joueurs du PSG.

Objectif première place ! Après ses victoires convaincantes contre le Sénégal malgré une première période très pauvre (3-1) et l’Irak (3-0), l’Équipe de France affronte la Norvège pour tenter la passe de trois ce vendredi soir (21h00). Une victoire qui permettrait aux Bleus de finir en tête du Groupe I. Pour cette rencontre Guy Stephan – en remplacement de Didier Deschamps – a décidé d’aligner une équipe compétitive.

Dembélé enchaîne, Barcola de nouveau sur le banc

L’équipe de France démarrera la rencontre avec deux parisiens dans le onze titulaire : Ousmane Dembélé, qui enchaîne une troisième titularisation et Désiré Doué, qui retrouve sa place de titulaire au détriment de Bradley Barcola. Pour le reste de l’équipe, au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est de nouveau aligné après avoir été laissé au repos contre l’Irak. Il formera le double pivot avec Manu Koné, reconduit pour cette affiche. Michael Olise et Kylian Mbappé complètent le quatuor offensif. En défense, Maxence Lacroix est préféré à William Saliba pour accompagner Dayot Upamecano dans l’axe. Jules Koundé et Theo Hernandez évolueront sur les côtés, avec Mike Maignan dans les buts.

Du côté de la Norvège, on décidé de faire un turn-over très important puisque 10 joueurs titularisés face au Sénégal (3-2 dans la nuit de lundi à mardi) sont laissés sur le banc dont les stars Erling Haaland, Martin Oodegaard ou encore Alexander Sorloth.

Les compositions officielles de ce France / Norvège :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé (cap.).

Norvège : Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg (cap.), Thorsvtedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.



