Barcola Doué France
Image : Compte X @PSG_inside

CdM 2026 : la tendance se confirme pour Désiré Doué avant France / Espagne

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet12 juillet 2026

Le XI de la France pour le choc des demies contre l’Espagne devrait ressembler à celui qui a fait tomber le Maroc. Désiré Doué devrait notamment démarrer comme titulaire.

C’est la dernière ligne droite. Ce mardi (21h00), on connaitra le premier finaliste de cette Coupe du monde version 2026. La France, qui s’est défaite du Maroc au tour précédent, fera face à l’Espagne de Fabian Ruiz. Et Didier Deschamps ne devrait pas faire de folies pour cette échéance XXL avec une équipe annoncée très proche de la dernière en date contre les Lion de l’Atlas.

Une place de titulaire assurée jusqu’à la fin du Mondial pour Doué ?

Désiré Doué tient la corde, Bradley Barcola sur le banc ?

En effet, selon L’Équipe, aucun changement majeur n’est attendu. Désiré Doué, très intéressant face au Maroc, devrait poursuivre sur le côté gauche de l’attaque. Le natif d’Angers tient en tout cas la corde devant son ami Bradley Barcola. Retour aux fondamentaux aussi car Aurélien Tchouameni, absent face à Achraf Hakimi et sa troupe, pourrait retrouver sa place devant la défense au détriment de l’excellent Manu Koné.

Pour le reste, on s’attend à du classique. Ousmane Dembélé formera bien l’attaque avec Michael Olise et Kylian Mbappé. Ce dernier, sorti touché ce jeudi, a pu participer à la dernière séance collective.

L’équipe probable de la France selon L’Équipe : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Dembélé, Tchouameni, Rabiot, Doué – Olise – Mbappé

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet12 juillet 2026

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