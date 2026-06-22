Mercato : un international français rêve secrètement du PSG

Manu Koné, milieu de la Roma et de l’Équipe de France, aurait un rêve pour cet été et les suivants : rejoindre le Paris Saint-Germain.

Avec l’émergence de Lucas Beraldo en tant que numéro 6 et les autres cartouches dans ce secteur, le PSG ne devrait pas bouger pour renforcer son entrejeu cet été. Non, Luis Campos se focalise plutôt sur la défense, ou un joueur capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté droit est visé, et en attaque, où un attaquant polyvalent est espéré. De quoi briser les rêves d’un joueur en particulier : Manu Koné.



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Manu Koné veut le PSG

Car oui, à en croire la presse italienne, le natif de Paris pourrait bien être sacrifié lors de ce mercato pour permettre à la Roma de se conformer aux règles du fair-play financier. Il Messaggero indique, en effet, qu’une somme de 50 millions d’euros est ainsi nécessaire, ce qui correspond, peu ou prou, au prix de Manu Koné sur le marché. Toujours selon cette source, Arsenal et Chelsea sont sur les rangs pour l’international tricolore. Reste que ce dernier rêve, de son côté, d’une autre destination : le PSG.

Problème, comme le confirme encore Il Messaggero, le club de la capitale n’a jamais bougé ses pions sur ce dossier. Et tout porte à croire que cet état de fait n’évoluera pas cet été.