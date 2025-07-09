CdM des Clubs : Des absents, mais des joueurs soulagés du côté du PSG avant le Real Madrid

Le PSG prépare la demi-finale de Coupe du Monde des Clubs face au Real Madrid avec un réel handicap. En effet, les suspensions de Willian Pacho et Lucas Hernandez amputent la défense parisienne, qui de l’autre côté peut souffler un peu.

Au cours du quart de finale de Coupe du Monde des Clubs face au Bayern Munich, le PSG a perdu Willian Pacho et Lucas Hernandez, tous deux exclus. Les deux défenseurs parisiens ont pris deux matchs de suspension, manqueront donc la demi-finale face au Real Madrid et la potentielle finale face à Chelsea. Dans ce contexte, l’Équatorien et le Français ont été libérés et autorisés à quitter le groupe. Cependant, du positif est à souligner pour l’équipe de Luis Enrique. En effet, après avoir été sanctionné d’un carton jaune face aux Seattle Sounders en phase de groupes, ou face à l’Atlético Madrid, Joao Neves, Marquinhos et Fabian Ruiz ne sont plus inquiétés par une potentielle suspension pour la potentielle finale. C’est le règlement de cette Coupe du Monde des Clubs qui prévoit la remise à zéro du compteur des cartons jaunes au terme des quarts de finale. Seul un carton rouge ce soir pourrait donc priver un joueur d’une potentielle finale.