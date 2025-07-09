Warren Zaïre-Emery : « Quand tu es un grand joueur, tu veux tout gagner ! »

Après son quart de finale face au Bayern Munich, le PSG a quitté Atlanta pour rejoindre New-York et disputé sa demi-finale face au Real Madrid. Au cours d’un entraînement sur les pelouses américaine, Warren Zaïre-Emery s’est présenté en zone mixte répondre aux questions des journalistes présents sur place.

C’est sur les pelouses de la Rutgers University, université la plus importante de l’état du New Jersey, que le PSG s’entraîne jusqu’à la fin de la compétition pour lui. Ainsi, c’est sur ce camp d’entraînement qu’une zone mixte s’est installée ce mardi en marge de la séance du jour, en préparation de la demi-finale de Coupe du Monde des Clubs face au Real Madrid. L’occasion pour Warren Zaïre-Emery de s’exprimer devant les médias et évoquer le rôle de Luis Enrique et la faim de tout gagner : « Le coach est là pour nous motiver, nous donner les bons conseils. Quand tu es un grand joueur tu veux tout gagner, être le plus compétiteur possible. C’est automatique. Même si c’est vrai que la saison a été longue, mais quand tout se passe bien, il faut profiter et essayer de tout prendre. Parce que dans une carrière c’est pas facile de continuer à gagner. Il faut se motiver, tout donner comme on le fait à chaque fois« .

Ce mercredi soir (21h sur DAZN), c’est face au Real Madrid de Kylian Mbappé que le PSG jouera sa demi-finale de Coupe du Monde des Clubs. Les retrouvailles avec l’attaquant français ne semblent pas perturber le Paris Saint-Germain en interne, comme le vestiaire de Luis Enrique, en témoigne ces confidences de Warren Zaïre-Emery : « Non on a pas forcément parlé du match avec Kylian Mbappé, mais quand j’étais en Équipe de France avec lui, on a discuté, il a de très bons amis ici. J’ai fait mes deux premières saisons avec lui, mais je pense que demain chacun va défendre ses couleurs« .