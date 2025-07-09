Mercato – La Juventus a fait une nouvelle offre au PSG pour Kolo Muani

Prêté en deuxième partie de saison à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani a convaincu le club italien, qui espère le conserver. Il a fait une nouvelle offre au PSG dans cette optique.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison 2025-2026. Avec le club italien, il a participé à 22 matches toutes compétitions confondues pour dix buts et trois passes décisives. Satisfaits de ses performances, les dirigeants turinois souhaiteraient conserver l’international français. Ils aimeraient se faire prêter à nouveau Randal Kolo Muani alors que le PSG souhaiterait s’en débarrasser définitivement et aimerait récupérer 50 millions d’euros dans la transaction.

La Juventus aimerait un nouveau prêt pour Randal Kolo Muani

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Le quotidien sportif italien indique que les Turinois auraient fait une nouvelle offre au PSG pour conserver Randal Kolo Muani. Cette dernière serait un prêt payant autour des dix millions d’euros avec une option d’achat qui tournerait autour des 40 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport indique que le PSG ne serait pas contre un nouveau prêt, mais préférerait une obligation d’achat. Les deux clubs, qui discutent depuis plusieurs semaines, sont toujours en pourparlers pour tenter de trouver un accord pour un possible retour de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin.