CdM (F) – Avec Sakina Karchaoui titulaire, la France s’offre le Brésil et prend une vraie option

Tenue en échec lors de son entrée en lice face à la Jamaïque en Coupe du monde, L’Équipe de France a parfaitement su rebondir face au Brésil ce samedi.

La France, sous l’égide de son nouveau sélectionneur Hervé Renard, possède de réelles ambitions durant la Coupe du monde féminine version 2023. Les choses ont toutefois démarré de manière timorée pour les Bleues. Opposées à la Jamaïque lors de leur match d’ouverture, ces dernières ont déçu et ont été tenues en échec sur le score nul et vierge de 0-0. Il fallait donc rebondir très rapidement afin de poser une option sérieuse pour la suite de la compétition planétaire.

Une victoire précieuse à la clé

Et pour cela, la France faisait face au Brésil. Une rencontre parfaitement abordée par Sakina Karchaoui, titulaire sur le couloir gauche de la défense ce jour, et ses partenaires. Eugénie Le Sommer ouvrait le bal dès la 17e minute de jeu. Trouvée par Kadidiatou Diani, la Lyonnaise ne se faisait pas prier pour crucifier la portière adverse et donner un avantage précieux aux siennes. Un but logique. Lors du second acte, acculée, l’Équipe de France n’avait d’autres choix que de subir l’égalisation brésilienne par l’intermédiaire de Debinha (1-1, 58′). Mais cela était sans compter sur la réaction tricolore au meilleur des moments possibles. Sur un corner tiré par Selma Bacha, Wendy Renard, incertaine pour cette opposition, plaçait sa tête pour offrir une victoire Ô combien précieuse (2-1, 82′). Grâce à ce succès, la France prend seule la tête du groupe F. Il faudra désormais se défaire du Panama avec un objectif précis en tête : éviter l’Allemagne en huitièmes de finale.