Les Féminines du PSG ont encore deux objectifs en fin de saison, le championnat et la Coupe de France. Sakina Karchaoui, latérale gauche du club de la capitale, s’est penchée sur cette fin de saison palpitante.

Qualifiées pour la finale de la Coupe de France et deuxièmes à un point de Lyon en D1 Arkema, les Féminines du PSG peuvent encore s’offrir deux titres contre les Lyonnaises cette saison. Les Parisiennes ont encore trois matches, dont le choc contre Lyon – à domicile – lors de l’avant-dernière journée de championnat pour encore croire au titre de champion, qui serait le deuxième de son histoire. Le 13 mai (16 heures), elles vont tenter de conserver leur titre en Coupe de France contre les Lyonnaises. Sakina Karchaoui, la latérale gauche parisienne, s’est penché sur cette fin de saison palpitante.

« Nous faisons partie des meilleures équipes au monde »

« On a eu beaucoup de temps pour préparer les gros matches qui arrivent. Il va tout d’abord y avoir la rencontre face au Paris FC, qui va être décisive. Ce sera une rencontre déterminante pour la suite, il faudra prendre ce match très au sérieux, lance la joueuse du PSG sur le site internet du club. Pour engranger de la confiance avant d’affronter l’OL, remporter ces trois points sera important. En tant que footballeuses professionnelles, ce sont des matches que nous attendons avec impatience. On s’est bien préparé, on a eu le temps de récupérer mentalement et physiquement, on peut donc y aller en étant bien armé. Nous faisons partie des meilleures équipes au monde. Nous sommes une grande équipe mais aujourd’hui nous avons des objectifs à atteindre. Nous n’avons malheureusement plus la Champions League, mais il y a d’autres objectifs à atteindre en cette fin de saison. Nous allons donc tout faire pour y arriver. »