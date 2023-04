Alexandre Dujeux : « Pour des passionnés de football, jouer contre le PSG est extraordinaire »

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), l’Angers SCO et le PSG s’affronteront dans le match des extrêmes en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens de faire un pas supplémentaire vers le titre.

Une semaine après sa victoire dans le duel au sommet face au RC Lens (3-1), le PSG se déplace cette fois-ci au Stade Raymond Kopa pour affronter la lanterne rouge, l’Angers SCO. Condamné à la Ligue 2, le SCO voudra faire bonne figure face au leader du championnat. Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach angevin, Alexandre Dujeux, s’est exprimé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par le compte Twitter de l’Angers SCO.

« Nous allons faire de notre mieux »

« Pour des passionnés de football, jouer contre le PSG est extraordinaire. C’est forcément exigent parce que c’est redoutable. Les joueurs ont toujours une envie de se montrer à la hauteur face à des équipes comme celle-ci. Nous allons essayer de profiter et de donner au maximum. Nous allons faire de notre mieux. Nous étudions l’adversaire et essayons de trouver la bonne formule. Les joueurs vont devoir trouver les meilleures alternatives. Ré-organiser le milieu de terrain peut être une solution sur ce match (…) En terme de classement nous sommes loin. C’est dur. Nous sommes plus focalisés sur des victoires, que de se dire mathématiquement nous sommes en Ligue 2. Nous allons et devons nous battre et prendre un maximum de points sur la fin du championnat. Les satisfactions sont les deux derniers matches à domicile (match nul contre Nice et victoire face au LOSC). Je n’ai pas envie de mettre une pression particulière aux jeunes. La pression est sur les cadres de l’équipe. »