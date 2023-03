Le PSG est complètement passé au travers de son mercato d’hiver 2023, mais espère et compte bien faire mieux l’été prochain. Pour cela, les dirigeants parisiens seraient sur une dossier qu’ils connaissent bien tant il a vu le jour il y a quelques semaines. Malcom serait toujours sur les tablettes du club de la capitale.

Cette fin de saison 2022-2023 sera longue sous les cieux parisiens. Le mercato sera là pour animer les prochains mois, et les feuilletons ne manqueront pas de se suivre. Le premier d’entre eux semble s’étirer depuis l’échec qu’a été le marché des transferts de l’hiver dernier. Il mène à Malcom. Le Brésilien a été l’objet d’un transfert avorté en janvier : « Le PSG m’a contacté directement au sujet d’un éventuel transfert. Bien sûr, j’étais heureux qu’un si grand club européen s’intéresse à moi […] Je n’étais ni contrarié ni inquiet. J’ai un contrat en cours avec le Zénith. Je le respecte. Le club m’a toujours traité équitablement. L’intérêt du PSG m’a flatté. C’est seulement un signal que je vais dans la bonne direction. L’attention d’un club de haut niveau est indicative et caractéristique. Mais je suis resté calme. J’attendais de voir comment la situation allait évoluer. L’issue de l’histoire ne m’a en aucun cas affecté« , avait-il déclaré en février dernier auprès de la presse russe. S’il affirme ne pas avoir été affecté pour le deal qui a capoté, il se pourrait que le Paris Saint-Germain le flatte à nouveau.

A la charge à nouveau cet été ?

Avec l’objectif de rejouer la Coupe d’Europe et retrouver la sélection brésilienne, Malcom souhaiterait plier bagage et quitter le Zénith Saint-Pétersbourg. En ce sens, le Paris Saint-Germain serait une nouvelle fois dans la course, et les contacts avec le joueur ne seraient pas rompue. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato qui avancent que le club russe attend une indemnité entre 30 et 35 millions d’euros afin de libérer son joueur. La porte pourrait s’ouvrir si l’offre est convenable et le PSG n’est pas seul sur le dossier. Le joueur serait lui « très serein concernant son avenir et attend de voir ce qu’il se passera en fin de saison« .