Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est incliné face au Stade Rennais. Une septième défaite en 2023 pour les Rouge & Bleu qui oscille entre l’indifférence des uns et la colère des autres. Canal Supporters dresse tout de même quelques éléments à en retenir.

Après avoir brisé la série de douze années sans connaître la défaite au Vélodrome en championnat, c’est celle de près de deux ans s’incliner au Parc des Princes en championnat qui est tombé hier face au Stade Rennais. Deux faits qui sont à incomber à Christophe Galtier tant il est à la tête du Paris Saint-Germain. Le technicien français semble pourtant fuir ses responsabilités quant aux résultats du moment, notamment hier en conférence de presse après la rencontre face à Rennes : « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement …« , a-t-il déclaré avant de poursuivre sur le sujet : « On peut comprendre que quand vous êtes menés 0-2 face à Rennes, que vous n’avez pas beaucoup d’autres options et qu’il manque beaucoup de joueurs, il peut y avoir un peu de résignation« . Un discours qui peut paraître lunaire quand on connaît les ambitions du club, qui sont censées être à des années lumières de pouvoir tolérer une onde de résignation. Les mots de Christophe Galtier envers les titis parisiens sonnent également faux lorsqu’on les calque aux dernières informations qui avancent le volonté des dirigeants du Paris Saint-Germain davantage intégrer les jeunes du centre de formation au projet. Une volonté qui correspond parfaitement au discours de début de saison de coach qui, avec Luis Campos, avait créé un loft afin, en partie, de faire de la place aux jeunes. En plus du jeu proposé, du management qui ne semble pas être le bon, la communication de Christophe Galtier n’est vraisemblablement pas la plus adaptée à la planète Rouge & Bleu.

Un autre divorce dans la famille PSG ?

Arrivé en grandes pompes au Paris Saint-Germain l’été 2021, Leo Messi pourrait voir son chapitre parisien se clore d’ici la fin de saison. En effet, au-delà des discussions en cours entre le club de la capitale et le septuple Ballon d’Or quant à la signature d’un nouveau contrat, c’est entre le peuple parisien et le champion du 2022 que de grosses failles irréversibles s’immiscent. L’Argentin a été, hier au Parc des Princes, le seul joueur à se faire huer au moment de l’annonce des compositions officielles. Un comportement de la part des supporters du PSG qui pourrait entrer en compte au moment de prendre une décision. Après ce micro-évènement quelques minutes avant la rencontre face au Stade Rennais, La Pulga n’a pas souhaité rejoindre ses coéquipiers afin de saluer les travées de l’antre des Parisiens, et a directement pris la direction des vestiaires. Un comportement à souligner quand on sait que depuis le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (défaite 0-1), Leo Messi se rendait à chaque rencontre au pied du virage Auteuil. Concernant les sifflets avant la rencontre, la précision à apporter concerne Danilo Pereira et Kylian Mbappé. Les deux joueurs ont été les seuls à être applaudis au moment de l’annonce des compositions officielles par la voix de Michel Montana.

Des applaudissements qui peuvent être conjugués aux chants qui ont accompagné les Parisiens durant toute la rencontre. En effet, malgré les troubles que connaît le club de la capitale ces dernières semaines, le douzième homme continue de répondre présent : « Rennes a su profiter de notre défense sans expérience ni automatisme. Le leadership doit venir de derrière, mas notre leadership était en tribune« , a salué Christophe Galtier au micro de Free Ligue 1. Depuis les tribunes, la tribune Auteuil s’est effectivement faite entendre de la première à la dernière minute. Les chants dans les tribunes du Parc des Princes demeurent une totale incohérence avec ce qui est proposé sur le pré.