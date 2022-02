L’année aura été difficile pour l’UEFA, entre crise de la Super Ligue et du COVID, cela n’aura pas été de tout repos. Cette actualité aura malgré tout été bénéfique au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, puisqu’il aura été l’un des grands dirigeants du football mondial à s’opposer au projet de ligue fermé, et aura remplacé Andrea Agnelli à la tête de l’ECA (Association Européenne des Clubs).

Interrogé par Le Journal du Dimanche, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a évoqué sa relation avec le patron du PSG mais aussi sur la création d’un « Final Four » en Ligue des Champions.

« Un Final four en Ligue des Champions ? On n’en a pas encore discuté de manière concrète à cause de la pandémie qui nous a obligés à gérer le quotidien, mais mon opinion est que ça serait génial. J’ai évoqué le sujet avec certains présidents, dont Nasser Al-Khelaïfi [PSG], et ils sont d’accord. Le football est plus grand que la NFL [championnat US de football américain] mais le Super Bowl est un événement majeur. L’équation à résoudre, c’est compenser la perte liée au fait qu’il n’y aurait pas de revenus de match à domicile en demi-finale. C’est possible.

En 2024-2025 ? Au plus tôt. Mais je doute que ça puisse se faire si vite.

Nasser Al-Khelaifi un défenseur de la démocratie dans le football ? Ce qui l’est, c’est que parmi les trois grands soutiens du système actuel, un n’était pas européen mais comprenait bien mieux le football européen que d’autres. On dit toujours que les propriétaires d’autres continents viennent ici pour l’argent. Mais les trois présidents qui insistent pour la Super Ligue viennent d’où ? J’ai été impressionné par « Kalle » Rummenigge [Bayern Munich], « Aki » Watzke et Nasser Al-Khelaïfi. Ce n’était sans doute pas facile pour eux de dire non. Ils auraient pu se cacher, attendre et voir ce qui se passe. Non, ils ont clairement affirmé qu’ils n’en voulaient pas. Ça en dit long. Nasser Al-Khelaïfi est venu au congrès à Montreux, ce qui signifiait aussi beaucoup symboliquement. »