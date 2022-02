Le PSG Handball débute parfaitement son année 2022

Après un mois et demi de trêve en raison du Championnat d’Europe, le PSG Handball retrouvait la compétition ce samedi au Stade Pierre de Coubertin. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillaient Dunkerque dans le cadre de la 15e journée de la Liqui Moly StarLigue. Et le club de la capitale a poursuivi son sans-faute avec une 14e victoire de rang en championnat (avec un match en moins) grâce à un large succès 38-30. Largement dominateurs face au 13e du classement, les hommes de Raúl González menaient déjà de 5 buts à la pause (20-15) avant de poursuivre sur la même lancée en seconde période pour accroître un peu plus le score (38-30).

Les Parisiens ont notamment pu compter sur un Kamil Syprzak auteur de 8 buts. Luc Steins (6 réalisations) et Benoît Kounkoud (5) se sont également illustrés, tout comme Yann Genty qui a réalisé 11 parades lors de cette rencontre. Avec ce succès, les Rouge & Bleu possèdent 28 points, soit 7 unités d’avance sur leur dauphin, Nantes. Pour son prochain match, le PSG Handball se déplacera sur le parquet d’Istres, le 11 février.

En marge de cette rencontre, l’entraîneur du PSG Handball – Raúl Gonzalez – a exprimé sa joie après cette victoire. « Je pense qu’on a très bien joué. L’attaque et la défense ont très bien marché et on doit être contents parce que c’est le premier match après le repos. On a fait beaucoup de différences lors des 20 premières minutes et ont a pu gagner le match facilement. »