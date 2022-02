Le PSG affronte ce dimanche soir le LOSC dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Après une élimination frustrante en Coupe de France cette semaine face à Nice, le club de la capitale doit se relancer ce soir à moins de 10 jours avant la rencontre de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Interrogé par le quotidien Le Parisien, le président du LOSC Olivier Letang, s’exprime sur la rencontre à venir et affirme que son club a bel et bien refusé la venue de Kurzawa lors du dernier mercato.

Refus de Lille pour le recrutement de Layvin Kurzawa ?

« Nous avons deux latéraux gauches dans lesquel nous avons confiance. On nous a effectivement proposé Layvin Kurzawa, mais nous ne souhaitions pas aller chercher un nouveau joueur. »

Le PSG dans une dynamique moins porteuse ?

« Le PSG n’a perdu que 3 matchs cette saison. Après le match aller où nous avons perdu (1-2), tout le monde a dit ‘vous avez fait un bon match’. Moi je n’étais pas satisfait. On ne peut pas être satisfait quand on perd. On aurait fait un bon match si nous avions gagné au Parc des Princces. Mais on a perdu, et leur meilleur joueur, Kylian Mbappé, n’était pas là. Il y a le PSG avec lui, et un PSG sans lui. Donc si on n’a pas gagné alors que Kylian était absent, il va falloir qu’on fasse beaucoup beaucoup plus dans de nombreux domaines puisque Kylian sera présent cette fois. »

Les qualités de Mbappé

« Kylian c’est l’avenir du football, il a des qualités incroyables. Il gagnera le Ballon d’or. Donc, c’est forcément mieux de l’avoir dans notre championnat. »

Des relations avec le PSG ?

« Oui on échange régulièrement avec Leonardo, et j’ai gardé des relations très fortes avec des joueurs. Le PSG a passé un certain nombre de paliers avec notamment la finale de la Ligue des champions en 2020. Paris impose le respect et pas seulement en France. »