Cenjiz Under croit au titre

La semaine passée, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le Classique hexagonal. Un choc qui s’est soldé par un match nul et vierge 0-0. Impuissants face à des Parisiens réduits à 10, les Phocéens espèrent toujours titiller le club de la capitale dans la course au titre. En tout cas, après Luan Peres, c’est au tour de Cenjiz Under d’affirmer les ambitions marseillaises. Mais surtout, l’international turc a avoué toute son admiration à l’égard de Lionel Messi.

« Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas… J’ai grandi en regardant Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n’en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l’a vu dans ce match, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Possible d’aller chercher le titre ? Et pourquoi ce ne serait pas possible ? Je pense que c’est possible« , a confié Cenjiz Under auprès du Canal Football Club.