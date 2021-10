Marseille et le PSG se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) sur la pelouse du Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli – entraîneur marseillais – estime que les deux équipes ont offert un match intense ce soir et que chacune a eu sa période. « C’était un match intense. La première période, on a essayé d’avoir le contrôle. On a eu quelques situations. Chacun a eu sa mi-temps. C’était un match difficile, reconnaît Sampaoli sur Prime Video. On n’a pas gagné, mais on n’a pas perdu non plus. On doit continuer à travailler pour essayer de s’améliorer. »