Hier soir, le PSG s’est imposé contre Nantes lors de la 22e journée de Ligue 1 (0-2). Un succès qui permet au club de la capitale d’égaler un record historique.

Avec la défaite de Nice en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Lyon (1-0), le PSG pouvait prendre 14 points d’avance sur son dauphin, en s’imposant contre le FC Nantes. C’est chose faite malgré une équipe remaniée, qui a vu Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi commencer sur le banc. Grâce à des buts de Lucas Hernandez et son numéro 7, le club de la capitale a obtenu son 18e match de suite sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (14 victoires, quatre nuls), un record égalé. Les Parisiens avaient réalisé cet exploit entre avril 2015 et février 2016. Le PSG pourrait battre ce record sur la pelouse de Monaco le vendredi 1er mars prochain. Les Rouge & Bleu qui restent aussi sur 17 matches sans défaites en Ligue 1 (14 victoires, 3 nuls), sa cinquième plus longue série dans l’élite sur une même saison après les 27 matches en 1993-1994 et 2015-2016, les 26 matches en 1985-1986 et les 20 matches en 2018-2019, et à égalité avec les 17 matches lors des saisons 2003-2004 et 2014-2015, dévoile le PSG sur son site internet.

100e sous le maillot du PSG pour Donnarumma, 100e en Ligue 1 pour Danilo

Titulaires hier soir lors de la victoire du PSG à la Beaujoire (0-2), Gianluigi Donnarumma et Danilo Pereira ont atteint des caps importants dans leur carrière parisienne. Auteur de six parades hier soir, le portier italien a joué son 100e match sous le maillot du PSG. Présent en défense centrale avec Marquinhos, l’international portugais a lui joué sa 100e rencontre de Ligue 1. Premier buteur de la rencontre, Lucas Hernandez a touché pas moins de 157 ballons sur la pelouse nantaise, son record en championnat en carrière, « avec notamment 93% de passes réussies (126, record également). » Également buteur hier, Kylian Mbappé a inscrit au moins un but lors de ses sept derniers matches à l’extérieur en Ligue 1. Il a « converti un penalty qu’il a lui-même obtenu pour la 9e fois dans l’élite, aucun joueur n’a fait mieux depuis qu’Opta dispose de ces données (2006-2007). »