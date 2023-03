Changement d’arbitre pour le match entre le PSG et Rennes

Dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360), le PSG affronte Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Alors que cette rencontre devait être abritée par Jérôme Brisard, cela a changé.

Sur son site internet, la Ligue 1 a expliqué que le match contre le PSG et Rennes sera finalement arbitré par Willy Delajod. Aucune explication sur ce changement n’a été donnée. Monsieur Delajod sera assisté par Alexis Auger et Steven Torregrossa. Olivier Thual officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Abdelali Chaoui.

Au sifflet pour la quatrième fois d’un match du PSG cette saison

L’homme en noir de 30 ans arbitra pour la quatrième fois le PSG cette saison. Il était au sifflet lors de la victoire contre Montpelier lors de la deuxième journée de Ligue 1 (5-2), le large succès en Coupe de France contre le Pays de Cassel en 16es de finale (0-7), et la victoire complètement folle contre Lille (4-3, 24e journée). Il a aussi été une fois arbitre d’une rencontre de Rennes, sa victoire contre Toulouse lors de la 15e journée (2-1). En 17 matches de Ligue 1, Monsieur Delajod a distribué 63 cartons jaunes mais aucun rouge. Il a sifflé huit penaltys.