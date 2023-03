Le PSG affronte Rennes ce dimanche en marge de la 28e journée de Ligue 1. Et à deux jours de ce rendez-vous continental, le club parisien a fait un petit point sur son effectif via son point médical hebdomadaire.

Alors que Christophe Galtier a été plutôt épargné de ce côté depuis l’entame de l’exercice en cours, les blessures se multiplient depuis plusieurs jours. Nordi Mukiele, Marquinhos, Achraf Hakimi et plus récemment Lionel Messi, tous ont rencontré, où rencontrent, des petits soucis physiques. Un état de fait confirmé par le PSG via la publication de son point médical ce vendredi matin.

Quatre forfaits actés pour PSG / Rennes

Ce point médical concerne pas moins de cinq éléments. Nordi Mukiele reste en soins, lui qui souffre des ischios -jambiers. Achraf Hakimi « poursuit sa reprise individuelle sur le terrain ». On apprend également que Sergio Ramos est ménagé suite à une gêne à son mollet droit. Carlos Soler est lui aussi en délicatesse et restera en salle « suite à une gêne musculaire ». Enfin, « Dans le cadre de son protocole de reprise, Marquinhos s’entraîne à part ce matin ». On attendra avant de se prononcer sur un éventuel forfait de Carlos Soler faceau SRFC ce dimanche, mais les quatre autres joueurs présents dans ce point médical ne prendront donc pas part à ce match.