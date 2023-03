Dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit au – Parc des Princes – Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Les absences (PSG TV)

« C’est une période difficile en termes d’effectif et d’état de forme. Il y a encore une séance demain. J’espère qu’on pourra récupérer Sergio Ramos, mais il faut anticiper. On a des joueurs qu’on eu des graves blessures. L’effectif est vraiment court. Des joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer à un poste pourraient s’y retrouver.«

Retrouver des matches avec des clean-sheets (PSG TV)

« C’est un challenge. On a pris beaucoup de buts cette saison. Il y a beaucoup de paramètres. Mais la défense a été souvent remodelée, l’organisation a été différente. Normalement, on doit être beaucoup plus performants. Dernier exemple: le but que nous prenons à Brest est largement évitable, on l’avait identifié, on en avait parlé. Le PSG doit s’appuyer sur une très bonne défense. Mais le PSG doit avoir toujours la volonté de marquer plus de buts que l’adversaire.«

Comment motiver les joueurs avec seulement le championnat à jouer ?

« Nous ne sommes pas champions, ce championnat n’est pas encore gagné. Nous avons des points d’avance. Sur les quatre prochains matches, nous avons Rennes, Lyon, Nice et Lens. Ce sont des équipes qui se battent pour des places européennes. Nous avons un effectif très diminué. Si on considère que c’est fait, ça sera une grande désillusion. Chercher de la motivation chez mes joueurs? Non. Mes joueurs savent très bien que ce championnat n’est pas encore gagné. Ça peut vite se retourner.«

Mbappé possible capitaine de l’équipe de France

« Je ne répondrai pas à ça. J’ai écouté la conférence de presse du sélectionneur. L’équipe de France, c’est l’équipe de France. Kylian a porté le brassard ces derniers temps, parce qu’il est cadre et leader. Il est un des vice-capitaines. Quand il doit porter le brassard, il le porte de manière naturelle.«

Un match par semaine, déjà une possibilité de travailler la saison prochaine ?

« Il n’y a aucune projection sur la saison prochaine, sur la façon dont l’effectif sera dessiné. Je suis concentré sur les onze derniers matches. Un match par semaine, ça va nous permettre de récupérer des joueurs. C’est ce que j’ai dit ce matin à mes joueurs: on était sur un rythme de match-récupération-préparation. Malheureusement, on va avoir des semaines à quatre ou cinq séances. On va avoir de la fraîcheur et travailler plus précisément et avoir plus de temps pour que l’équipe soit encore meilleure.«

L’avenir de Lionel Messi

« Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l’ai déjà dit: c’est la volonté des uns et des autres. Leo est heureux dans le vestiaire. C’est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. Oui, j’ai vu certaines critiques sur le match du Bayern. Mais il n’a pas été le seul. Il a été très souvent décisif. C’est un joueur important, de par son comportement dans le vestiaire tous les jours. Il s’entraîne tous les jours, il est toujours heureux de jouer, de bien faire jouer ses partenaires. Sur son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qu’il va se passer.«

Le point sur les blessés

« Sergio a ressenti une gêne. Il a arrêté très rapidement, hier. On a fait le point ce matin, ça a l’air d’aller. Il s’entraînera demain. Hakimi sera encore absent. J’espère que Sergio et Marquinhos seront disponibles. On fera le point sur la dernière séance demain. Il y a aussi une incertitude concernant Carlos Soler. »

Les blessures en défense

« Il n’y a pas de préparation légère. Sans être trop long: l’historique c’est Nuno Mendes blessé à la Coupe du monde, c’est Hakimi qui fait la Coupe du monde avec une lésion musculaire, c’est Kimpembe qui a donné 200% de ce qu’il avait pour essayer de participer à la Coupe du monde. Sur un calendrier très chargé post-Mondial, ça fait très peu de rotation possible. Sergio Ramos, qui n’a pas beaucoup joué la saison dernière, il fait partie des temps de jeu les plus élevés. C’est normal qu’il y ait de la fatigue. Il n’y a pas d’erreur dans la préparation. Il y a simplement des blessures et de la récupération obligatoire chez les joueurs qui a entraîné une surcharge chez d’autres joueurs.«

Des sifflets contre Messi ?

« Pour quelle raison? La saison dernière, c’est la saison dernière. Il n’y a aucune raison de siffler les joueurs, ils ont donné le maximum dans cette compétition (en Champions League, ndlr). On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation.«

Rennes

« Elle a aussi souffert dans les enchaînements de match, elle a perdu un joueur important, Martin Terrier. C’est une équipe très bien organisée, qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller. Il y a beaucoup de gens que j’apprécie à Rennes, je suis leur parcours. Elle est parfois en courant alternatif. Mais elle a beaucoup de potentiel pour poser des problèmes, elle a de la percussion et de la profondeur. Elle a aussi la capacité de bien défendre. Il faudra sortir un grand match.«