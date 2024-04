Après avoir vécu une expérience inoubliable au cœur du Virage Auteuil lors du quart de finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, Clément Chantôme, ancien joueur du PSG et actuel joueur/dirigeant du Chartres Football, partage son optimisme quant à la qualification de son club au match retour.

« Tout reste jouable au match retour »

Pour Chantôme, être immergé dans l’ambiance électrique du Virage Auteuil aux côtés de Nicolas Douchez a été une expérience magique et unique. « C’était magique de voir toute l’organisation en place pour les tifos. On était dans le cœur de virage et on s’est rendu compte de l’ampleur du spectacle en découvrant les images à la télé… Incroyable ! », partage-t-il, reconnaissant envers le Collectif Ultras Paris pour leur accueil chaleureux.

Concernant le match lui-même, Chantôme admet qu’il est difficile d’avoir une analyse objective en étant au cœur de l’action. « Je pense pourtant que le match s’est joué sur des détails. Barcelone a été plus efficace que nous et a mieux su profiter des rares occasions créées », explique-t-il, soulignant les moments clés où le PSG a manqué de capitaliser sur son avantage initial.

Malgré la défaite initiale, Chantôme reste confiant quant aux chances du PSG au match retour. « Quand on regarde la physionomie de la rencontre, on se dit que tout reste jouable au match retour. Je pense que Paris peut le faire, va le faire », déclare-t-il avec assurance. Il souligne également l’optimisme des supporters parisiens, qui, bien que déçus du résultat, restent résolument positifs en vue du prochain affrontement. « Et ils seront encore nombreux et bruyants à Barcelone ! », conclut-il.

Ainsi, Clément Chantôme, fort de son expérience au Virage Auteuil et de sa foi en l’équipe, croit en la capacité du PSG à renverser la situation et à se qualifier pour les étapes suivantes de la compétition.