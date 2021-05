Chardonnet : “Le PSG n’a pas son destin entre ses mains, nous si”

La 38e journée de Ligue 1 propose une série de matches à enjeu, à tous les étages. Ainsi, dans un stade Francis-Le-Blé à huis clos, le PSG cherchera à gagner pour espérer un sacre sur le gong aux dépens de Lille alors que le Stade Brestois voudra éviter la place de barragiste qui n’est qu’à un point. Autant dire que la lutte sera âpre dans le Finistère à partir de 21 heures. Brendan Chardonnet, défenseur central de 26 ans du SB29, affiche de la confiance avant le choc du soir.

“On veut des guerriers”, lance le défenseur central breton dans L’Equipe. “C’est un énorme défi. Les Parisiens n’ont pas leur destin entre leurs mains, nous si. Ils ont perdu huit fois, cette saison, c’est beaucoup. D’autres équipes l’ont fait. Un nul nous suffit, mais il faudra se concentrer sur nous-mêmes, ne pas faire de calculs. Si on sort un gros match, on aura à se soucier de personne. Et si on doit aller aux barrages, ce sera à nous d’aller chercher le maintien, au fond de nos tripes.”