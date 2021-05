Sanfourche : “Ce sera un peu un titre par défaut quand même…”

Le club qui aura le plus de points après 38 journées de Ligue 1 sera le champion de France, et il l’aura mérité car le Championnat sacre l’équipe la plus régulière des vingt en lice. Mais aujourd’hui on ne sait pas qui triomphera, on sait que Lille (qui ira à Angers) a un point d’avance sur le PSG (qui sera à Brest) et trois unités sur Monaco (qui voyage à Lens) qui est en plus plombé par une différence de buts moins favorable. Aux yeux de Philippe Sanfourche, responsable de la rubrique football de RTL, quel que soit le champion de France ce soir, il le sera un peu par défaut.

“On enlèvera rien à la performance des Lillois s’ils sont champions de France, mais on rappellera qu’il aurait suffi que dans un match moyen le PSG aille l’emporter à Rennes il y a deux semaines pour qu’il soit champion… Tout ça pour dire qu’on n’est pas dans le Championnat de 2017 quand Monaco avec Mbappé, Falcao, Bernardo Silva va en demi-finale de la Ligue des champions et termine champion avec plus de 90 points. Ce sera un peu un titre par défaut quand même… Mais tout peut encore arriver dimanche, je ne dis pas que c’est fini”, a commenté le journaliste sur les ondes. “Après, un peu de suspense, ça ne fait pas mal. Ca fait 7 ou 8 ans que tous les 15 mars le PSG a 20 points d’avance et qu’on plie la boutique.”