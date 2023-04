L’ancien président du PSG, Charles Biétry, est atteint de la maladie de Charcot. Un combat dans lequel il est actuellement engagé depuis son domicile en Bretagne. Cependant, dans cette lutte, l’ancien journaliste et dirigeants dans les médias, a pris son destin en main. Il s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

Au cours de l’année 1998, Charles Biétry prend la place de Michel Denisot et devient président du Paris Saint-Germain entre mai et décembre de cette année-là. L’homme est lié au club de la capitale avant d’en prendre la présidence. En effet, étant à la tête des sports de Canal +, actionnaire majoritaire du PSG à l’époque, Charles Biétry crée le PSG Omnisport en 1992 (disparition en 2002), dont il en sera président jusqu’à prendre la tête du club de football. 25 ans plus tard, à 79 ans, la maladie de Charcot touche Charles Biétry. Cependant, il ne souhaite pas baisser les bras et n’est pas le plus à l’écoute de ses médecins : « Absolument. Je leur dis : « Désolé, ma demi-heure de vélo, c’est le meilleur moment de la journée et de la nuit. Je veux battre mon record de la veille et vous ne m’empêcherez pas de le faire. » Et je le bats tout le temps… sauf les jours où je me sens moins bien. Là, je suis en cyclotourisme. Quand je sors de ma séance, je ne suis pas essoufflé, pas fatigué, et je suis heureux ! Pour garder le moral, j’ai besoin du sport. Le jour où je ne pourrai plus faire de vélo, cela ira très vite. Je me tiens avec ça ! Là, je leur ai dit que je voulais m’attaquer au record du 100 m de marche en piscine. Je me suis encore fait engueuler ! (Il sourit.) Les médecins sont formidables sur tout ce qu’ils font pour nous mais je ne partage pas leur vision sur ce point. Ne pas être allongé dans son lit est une force formidable« , a-t-il répondu à nos confrères de L’Equipe.

Image : N.Luttiau/L’Équipe

Un combat que Charles Biétry souhaite mener jusqu’à la prise en main de son destin. En effet, celui qui a été le directeur des sports de France Télévision (2000-2001), de l’Agence France Presse (1980-1984) ou encore le PDG d’Eurosport France (1993-1998), a révélé avoir organisé son suicide assisté en Suisse : « On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu’il n’y a plus rien, plus d’avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille. On a pris des dispositions pour arrêter avant d’en arriver là. Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés. Je peux choisir et ma femme peut le faire à ma place si je ne suis pas en état. Cela dit, tu es obligé d’aller en Suisse avec deux membres de ta famille. J’ai du mal à assumer ce voyage … . Pour le coup, c’est monter à l’échafaud et arriver là-bas, tu dois prendre toi-même le dernier cachet. Ce geste-là, c’est facile de dire « je vais le faire » quand je suis au bord de la mer à Carnac. Quand on te tend le cachet en te disant que deux minutes après, tu seras mort, ce n’est pas si simple. Mais en tout cas, tout est prêt. On peut y aller à peu près à n’importe quel stade« . Des propos forts de la part de l’ancien président du PSG, qui n’entachent pas son sourire lorsque nos confrères de L’Equipe l’interrogent sur sa foi : « Non. Elle aide les autres, je suis un peu jaloux. (Il sourit.) Djamel Bouras (le judoka, champion olympique en 1996), qui a eu la gentillesse de faire l’aller-retour du Qatar en deux jours pour venir me voir, essaye toutes les semaines de me convertir à l’islam : « De toute façon, tu tombes, il y a une vie après. Crois maintenant ! » Mais ça ne marche pas. (Il sourit) »

Dans cet entretien à retrouver en intégralité sur le site de L’Equipe, Charles Biétry évoque également le Paris Saint-Germain, de manière indirecte. En effet, il a été dans l’organigramme du LOSC aux côtés de Gérard Lopez et Marc Ingla en 2017, au même moment qu’un certain … Christophe Galtier. Petite anecdote qu’il évoque au moment de répondre au sujet des messages de soutien qu’il a pu recevoir : « Énormément, je ne pourrais pas tous les citer. Christophe Galtier, dont je suis resté proche depuis son passage au LOSC (décembre 2017-2021, Charles Biétry faisait alors partie de l’organigramme du club), m’a par exemple invité à assister à un entraînement du PSG. J’aime trop le foot pour laisser passer ce moment et j’espère m’y rendre ces prochaines semaines. C’est un cadeau du père Noël. Le sport a été toute ma vie, avec toutes les joies et les émotions qu’il m’a procurées, et le restera jusqu’à la fin« .