Nice / PSG : Les pronos de la rédac’ par Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, ce

samedi à 21h, à l’occasion de la 30 ème journée du Championnat de France de Ligue 1.

En tête du classement avec seulement 6 points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de

Marseille, le PSG va défier l’OGC Nice, coaché par un ancien de la maison, Didier Digard.

A l’occasion de cette rencontre, nous vous proposons avec ParionsSport en ligne, partenaire du

Paris Saint-Germain, les meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et profitez d’un bonus

exceptionnel vous permettant de recevoir jusqu’à 100€ de freebet !*

Les pronos de la rédac’

Le Paris Saint-Germain vient d’enchaîner deux défaites, et ne se montre pas sous son meilleur jour.

À la rédac, nous imaginons le PSG ramener un point de la Côte d’Azur, résultat moyen mais qui

permettrait d’assurer la première place avant d’affronter le RC Lens au Parc des Princes.

Les paris

But de Mbappé ou Messi (1,40) : Paris avait eu le plus grand mal à se défaire des Aiglons lors du

match aller, alors coachés par Lucien Favre. Messi et Mbappé avaient alors guidé les Parisiens

vers la lumière, inscrivant un but chacun. Dans un match très fermé face à une équipe qui aura à

cœur de se montrer solide après quatre matchs nuls en championnat, nous imaginons Mbappé et

Messi comme les seuls à pouvoir illuminer la soirée parisienne.

La côte du but de Messi ou Mbappé est à 1,40 sur ParionsSport en ligne.

Les deux équipes marquent (1,50) : Paris et Nice sont deux équipes avec des difficultés

défensives dernièrement, les premiers ayant pour habitude de concéder de nombreux buts sur

coups de pieds arrêtés, les seconds étant coutumiers d’erreurs et de saute de concentration, à

l’image du but encaissé face à Angers la semaine dernière par les niçois.

Les deux équipes marquent est cotées à 1,50 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Match nul (4,00) : Nice est sur 4 matchs nuls de suite, Paris manque de mordant et ne doit surtout

pas perdre pour ne pas être en position difficile face à Lens la semaine prochaine, un match nul

semblerait logique eu égard à la dynamique générale des deux équipes.



Pour ce qui est du résultat, à la rédac nous imaginons un match assez fermé avec un nul 1-1 (coté à 6,50 sur ParionsSport en ligne). La cote du match nul en Nice et le PSG est à 4,00 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes

mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me

fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne