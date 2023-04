Pour le compte la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (21h sur Canal +). Une rencontre capitale pour les hommes de Christophe Galtier qui se dressent face à un adversaire de taille afin de préserver la première place au classement. Le technicien français était en conférence de presse en ce début d’après midi.

Le PSG a préparé toute cette semaine la rencontre face à l’OGC Nice, avec l’entraînement de ce vendredi sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain était présent au Camp des Loges afin de remobiliser ses troupes à la veille de cette rencontre capitale sur la pelouse de l’Allianz Riviera, et au lendemain de la défaite (0-1) face à l’OL. Une deuxième défaite consécutive sur laquelle Christophe Galtier est revenu au micro de PSG TV : « Le contenu contre Lyon n’a pas du tout été satisfaisant ! J’en ai parlé avec mes joueurs et on a eu une semaine où on s’est entraînés. J’ai le sentiment que tout le monde était investi dans la préparation du match contre Nice !« . Comme à l’accoutumée, après s’être exprimé au micro du média officiel du club, le technicien français s’est donc rendu en conférence de presse et a fait part des mots échangés avec ses joueurs et de l’état d’esprit à afficher : « J’ai demande aux joueurs d’avoir plus d’investissement et de personnalité ! […] Aujourd’hui on ne peut pas être complètement relâché il y a une forte pression des concurrents en championnat, on va devoir avoir une grosse réaction face à Nice« . En plus de cette période trouble pour le collectif Rouge & Bleu, c’est sur le plan personnel que Christophe Galtier est pointé du doigt : « Est-ce que je me sens légitime ? Oui je me sens légitime et on doit sortir de cette spirale ! […] On a 6 points d’avance, ça parait beaucoup mais ça peut aller très très vite dans le football quand on brûle nos jokers« , a-t-il répondu. L’entraîneur du PSG est pointé du doigt, et aussi dans les radars de ses dirigeants. En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi, présent au Camp des Loges ce matin, a tenu un discours, pour tous les éléments de son groupe : « Le discours du président ce matin montre qu’on ne peut pas continuer comme cela, le discours était fait pour tout le monde, moi y compris […] Tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais il (Nasser Al-Khelaïfi ; NDLR) était là et je pense que c’était important« , a déclaré Christophe Galtier.

« Mbappé ? L’affaire est dissipée«

Christophe Galtier est ensuite revenu sur l’état de forme de son groupe et les différentes options qui s’offrent à lui face à l’OGC Nice demain : « Quand vous voyez la liste des absents, il y a peu de possibilités de changements, peu de concurrence, je ne peux pas dire à un joueur qu’il va sortir de l’équipe aujourd’hui, c’est faux« . Pour rappel, en plus des absents longues durées que sont Presnel Kimpembe et Neymar, le point médical du jour fait état d’une lésion aux ischios pour Marco Verratti et d’une contusion à la cheville droite pour Juan Bernat. L’Espagnol et l’Italien sont donc forfaits pour ce OGCN / PSG. Un point qui aurait pu concerner Kylian Mbappé, mais plus de peur que de mal concernant le numéro 7 du PSG : « Kylian a écourté sa séance pour une gêne à la hanche, mais ça ne va pas compromettre sa présence pour le match contre Nice« , a confié Christophe Galtier. L’attaquant star du Paris Saint-Germain a évidement été sujet d’une nouvelle question en conférence de presse ce vendredi, concernant l’imbroglio de la vidéo de la campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024 : « L’affaire Mbappe ? C’est très difficile de m’exprimer, ça concerne Kylian et le club. Kylian était dans de très bonnes dispositions ce matin […] L’affaire est dissipée ! » a déclaré le coach français.