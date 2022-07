Chelsea cible Kimpembe et Skriniar

Au cours de ce mercato estival 2022, Chelsea cherche à se renforcer défensivement après l’arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. Pour cela, les londoniens auraient ciblé Jules Koundé du FC Séville. Cependant, l’international français prendrait la direction du FC Barcelone selon Fabrizio Romano, qui avance également que les dirigeants catalans seraient lassés de patienter sur le dossier Jules Koundé, et pourraient donc se tourner vers d’autres pistes.

Chelsea pourrait embêter le PSG

Les autres pistes sont toutes trouvées selon le média The Guardian. En effet, Chelsea auraient Presnel Kimpembe sur ses tablettes malgré des discussions qui avancent peu avec le Paris Saint-Germain. La nouvelle du jour venant du média britannique concerne la deuxième piste activée par les Blues. En effet, au-delà du défenseur central du RB Leipzig, Gvardiol, c’est Milan Skriniar qui est considéré comme une option par Chelsea. A noter que l’international slovaque est sur les tablettes du PSG et que les négociations entre l’Inter Milan et le club de la capitale durent depuis des semaines. Chelsea pourrait donc bien embêter le Paris Saint-Germain lors de cette période des transferts.