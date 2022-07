[Vidéo] Le résumé de la large victoire du PSG

Le Paris Saint-Germain affrontait ce lundi midi le Gamba Osaka pour son ultime match de pré-saison. Le coach parisien, Christophe Galtier, a décidé d’aligner son onze titulaire, à l’exception de Kylian Mbappé sur le banc, en raison de sa suspension pour le Trophée des champions face au FC Nantes le 31 juillet prochain à Tel Aviv (20h00). C’est dans un stade rempli (plus de 38 000 personnes) que les parisiens se sont imposés nettement 6-2 face à leurs homologues japonais. Contrairement aux supporters du Urawa Red Diamonds qui déploraient le prix des places, les fans du Gamba Osaka n’ont pas boudé leur plaisir avec pas moins de 8 buts inscrits au cours de la rencontre.

27′ But de Sarabia (1-0)

Tout commence à la 28e minutes quand Messi dévie une ouverture de la défense japonaise, le ballon revient alors dans les pieds de Neymar qui sert Messi et frappe… malheureusement repoussée par Higashiguchi, le gardien du Gamba Osaka, mais Pablo Sarabia suit bien l’action et marque dans le but vide !! 1-0 pour le Paris Saint-Germain !

32′ But de Neymar (2-0)

Ce n’est que 4 minutes plus tard que le PSG double la mise, après un énorme travail de Neymar qui met au supplice son adversaire. Le brésilien s’écroule dans la surface de réparation et obtient le pénalty. L’attaquant se fait justice lui-même et inscrit le deuxième but de la rencontre.

34’ But de Kurokawa (2-1)

Quelques instants plus tard, le réveil du Gamba Osaka qui réduisent le score malgré une magnifique double parade de Donnarumma, 2-1 pour le PSG.

37’ But de Nuno Mendes (3-1)

Le match s’emballe avec le double break du PSG, après une magnifique ouverture de Vitinha pour Nuno Mendes ne laisse aucune chance au gardien.

39’ But de Neymar (4-1)

Messi participe à la fête parisienne en concluant une très belle action collective avec Neymar.

60’ But Neymar (5-1)

Neymar inscrit un doublé ! Super service de Messi pour Neymar qui élimine avec facilité le gardien japonais avant de finir dans le but vide. 5-1 pour le PSG

70’ But de Yakami (5-2)

Nouvelle réaction japonaise avec la réduction du score de Yamami après quelques errances défensives parisiens, 5-2 pour le PSG.

86’ But de Mbappé (6-2)

Comment finir un match du PSG sans un but de Mbappé ?! L’international français se fait faucher dans la surface de réparation et se fait justice lui même et inscrit donc le dernier but de la rencontre sur pénalty.

Place au bilan de la pré-saison du PSG : 4 matchs, 4 victoires, 13 buts inscrits pour 3 buts concédés. On aura aussi vu quelques belles surprises avec notamment Arnaud Kalimuendo qui aura marqué des points au point où son avenir pourrait se dessiner dans la capitale grâce à ses 2 buts en 3 matchs lors de la tournée japonaise. La paire Verratti / Vitinha aura aussi donné grande satisfaction au milieu de terrain notamment lors du dernier match face au Gamba Osaka. Neymar est aussi monté en puissance lors de ce stage en terre nipponne tout comme Leo Messi. En revanche on peut pointer du doigt les errements défensifs des Rouge & Bleu, qui auront eu le don d’agacer Christophe Galtier, comme il l’a affirmé en conférence de presse.