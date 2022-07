Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe fait partie des rumeurs mercato autour du PSG. Même si ses dirigeants apprécient le titi, et que ce dernier aimerait rester dans son club formateur, si une bonne offre arrive sur la table, l’international français (27 ans le 13 août) pourrait quitter Paris. Il serait dans le viseur de la Juventus et de Chelsea. C’est le club anglais qui est le plus actif dans ce dossier, des discussions entre le PSG et le club londonien aurait même déjà eu lieu. Chelsea aurait même fait une première offre de 48 millions d’euros, alors que le PSG en demande entre 60 et 65 millions d’euros.

Malgré l’arrivée de Kalidou Koulibaly et la présence de Thiago Silva, Chelsea souhaite encore recruter plusieurs défenseurs centraux. Et dans cette optique, les Blues auraient réactivé les contacts avec Jules Koundé la semaine dernière selon les informations de Fabrizio Romano. Ce retour de flamme est lié au fait que Natan Aké – que pistait l’équipe de Thomas Tuchel – ne quittera pas Manchester City cet été. Barcelone est aussi dans le coup et a discuté depuis plusieurs semaines avec l’international français pour une possible arrivée en Catalogne. Le Barça doit se presser dans ce dossier s’il ne veut pas se faire doubler indique le journaliste. Pour rappel, Koundé est aussi annoncé comme le plan B du PSG si jamais Milan Skriniar ne rejoignait pas le club de la capitale. Fabrizio Romano explique que le dossier Koundé ne bloquera pas celui de Presnel Kimpembe. Le club essaye de boucler les deux dossiers.

Chelsea have re-activated contacts for Jules Koundé last week as Nathan Aké is no longer available. Barcelona have to be fast now, after discussing Kounde’s contract for long time. 🇫🇷 #CFC

Chelsea trying for both Koundé and Kimpembé – Colwill, waiting to understand his future.

