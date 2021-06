Chelsea vient concurrencer le PSG pour Hakimi (GDS)

L’Inter va/doit vendre Achraf Hakimi pour renflouer ses caisses avant le 30 juin, possiblement au PSG, très intéressé par le profil et les performances de l’Hispano-marocain de 22 ans sous contrat jusqu’en 2025. En Italie il se dit que les Milanais sont gourmands et veulent 80M€ (bonus inclus) pour le joueur de couloir droit acheté 45M€ la saison dernière et coté 50M€ par Transfermarkt. Pour faire grimper les prix, rien de mieux qu’une concurrence. Et bien voici un nom sorti du chapeau : Chelsea, le champion d’Europe. La Gazzetta dello Sport affirme que les Blues ont approché l’Inter afin d’entamer une négociation. Une bonne nouvelle pour le club nerazzurri qui va pouvoir donner vie à une enchère entre les deux clubs, afin de tenter de récolter les 80 millions d’euros qu’il s’était fixé comme objectif pour la vente d’Achraf Hakimi. En outre, selon le journal sportif milanais l’éventuelle vente de Hakimi à Chelsea pourrait être indirectement liée à l’achat par l’Inter d’Emerson Palmieri sous contrat avec les Blues jusqu’en 2022.