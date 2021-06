Revue de presse PSG : Mbappé, Kimpembe, D1, mercato, enveloppe, champion…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 3 juin 2021, lendemain de sacre des handballeurs en Lidl Starligue suite à une victoire (34-28) à Cesson-Rennes. C’est le huitième titre de champion de France, le septième d’affilée pour Paris. “Une suprématie à l’échelle nationale que Luka Karabatic et les Parisiens espèrent enfin transposer en Europe avec la quête de la Ligue des champions dans deux semaines”, comme l’observe l’AFP.

Demain, ce sera au tour des Parisiennes d’être champion de France en battant Dijon à Jean-Bouin (20h45 sur Canal+ Sport). Une première fois pour la section féminine. “Et, à écouter les adversaires du PSG cette saison en D1, les joueuses d’Olivier Echouafni méritent amplement de mettre fin à la série de… quatorze titres consécutifs des Lyonnaises”, écrit Le Parisien.

“Si le PSG veut être ambitieux sur le marché des transferts, il va devoir vendre des joueurs. Financièrement, il demeure impacté par la crise sanitaire”, assure L’Equipe alors qu’on entend parler d’enveloppe de recrutement de 50 à 200M€ (hors ventes de joueurs). Donc le club doit vendre pour 80 à 100M€, affirme le journal sportif, même si “les chiffres de son déficit devraient être revus à la baisse d’ici le 30 juin, avec plus de 100M€ de pertes et pas les 204M€ envisagés en début d’année.” En outre, “il serait mal compris en interne que le club se montre dispendieux sur le marché des transferts après avoir réduit les salaires de ses employés pendant six mois” et que “la grande majorité des CDD n’ont pas été renouvelés.” Et puis il est demandé en général de faire des économies. En revanche, “les possibles sanctions de l’UEFA à l’encontre du Real Madrid, du Barça et de la Juve en raison de leur rôle moteur dans le projet de Super League pourraient augmenter encore plus l’attractivité” du PSG. L’Equipe rapporte enfin que des économies ne sont plus faites sur les vols après une mauvaise expérience et une frayeur. “Depuis, tous les vols affrétés, sauf un, ont été effectués en classe business, le plus souvent sur un Airbus A321. Le prix oscille entre 50 et 100.000 euros pour chaque aller-retour.”

Enfin, hier, la France a battu le Pays de Galles 3-0 en amical (à onze contre dix pendant une heure). Kylian Mbappé, buteur et passeur, a été l’attaquant le plus dangereux. L’Equipe lui donne un 8/10. Mbappé, c’est “la force tranquille” pour Le Parisien, qui lui attribue un 6.5/10. C’est moins bien que Presnel Kimpembe noté 7 dans le journal francilien. Le défenseur du PSG reçoit un 6/10 de L’Equipe.