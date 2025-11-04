Enrique : « Le Bayern plus fort ce soir ? Si on parle à 11 contre 11, sans aucun doute »

Dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich (1-2).

Ce mardi soir, les deux meilleures équipes d’Europe s’affrontaient sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une première mi-temps totalement dominée par le club bavarois, les Parisiens vont craquer deux fois avec un doublé de Luis Diaz (3e, 32e). Ce dernier sera expulsé, après consultation de la VAR, pour un tacle très très dangereux sur Achraf Hakimi, qui a surement blessé l’international marocain pour de nombreuses semaines. Réduit à dix, le Bayern Munich va se recroqueviller sur son but, tout en gagnant du temps dès qu’il le pouvait, et laisser le ballon au PSG. Entré en jeu, Joao Neves va redonner l’espoir au PSG, qui va ensuite pousser, se procurer plusieurs occasions, sans pour autant réussir à marquer. Les Parisiens s’inclinent pour la première fois en Ligue des champions cette saison (1-2). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a regretté les cadeaux fait par ses joueurs aux Bavarois.

« On a fait des cadeaux »

« Le Bayern plus fort ce soir ? Si on parle à 11 contre 11, sans aucun doute. Pour quelles raisons ? On a fait des cadeaux très jolis pour l’adversaire. Contre un adversaire de ce niveau, on ne doit pas faire ce genre de cadeaux comme on l’a fait en première mi-temps. Ils auraient mérité de marquer encore plus de buts. La deuxième mi-temps a été différente, parce que l’on a joué avec un joueur de plus. Peut-être que l’on aurait pu marquer plus de buts, mais à la fin c’est comme ça. Juste la vérité aujourd’hui, pas d’incidence sur la suite de la saison ? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de l’avenir. Ce que nous savons, c’est que nous avons le pire calendrier. Cela signifie que tu dois jouer des matches comme ce soir contre le Bayern. Les prochains seront aussi des matches difficiles. La blessure de Dembélé, une rechute ? Je ne sais pas. Je pense que cela n’a rien à voir avec sa dernière blessure. Mais c’est une nouvelle blessure, il faut être attentif. Nous cherchons à améliorer la santé des joueurs avec le rythme des compétitions dans lesquelles tu joues beaucoup de matches. Ce n’est pas facile. »





