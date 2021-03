Chirivella : “A nous d’essayer d’exploiter les faiblesses du PSG”

Dix-neuvième de la Ligue 1 avec 24 points pris en 28 journées, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré vise un exploit dimanche soir au Parc des Princes aux dépens du PSG. Le milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella a affiché sa détermination à l’approche de l’affiche de dimanche soir.

“Si on en est là, c’est qu’on le mérite… Maintenant c’est à nous, les joueurs et le staff, de tout faire pour rester en L1. On doit être prêt mentalement à combattre lors de chaque match. On doit réagir rapidement. Il nous reste dix finales” a déclaré Pedro Chirivella en conférence de presse, rapporte Ouest-France. “J’ai regardé le match du PSG en Ligue des Champions. Le Barça a fait un grand match et Paris a été en difficulté mais on sait tous que ça reste une très grande équipe. C’est à nous d’essayer d’exploiter leurs faiblesses. Si on pensait que c’était impossible, on resterait ici et on n’irait pas à Paris ! En football, tout peut arriver.”