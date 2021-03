Kombouaré : “Face au PSG, j’ai envie de voir le visage d’une équipe conquérante”

Ce dimanche soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Nantes, à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Une victoire sera impérative pour les Rouge et Bleu dans la lutte pour le titre de champion de France. En face, les Rouge et Bleu retrouveront un ancien joueur et entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré. Et à deux jours du déplacement à Paris, le récent coach des Canaris a évoqué cette rencontre face aux Parisiens en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel du FC Nantes. Extraits choisis.

Le PSG en Ligue 1 cette saison

Kombouaré : “Aujourd’hui, ils sont deuxièmes du classement. Les années précédentes, en mars, Paris avait déjà décroché le titre, ou presque. Cette année, c’est plus difficile. Eux sont moins bons mais il faut aussi louer les performances du LOSC, de Lyon et de Monaco. Ces équipes ont élevé leur niveau de jeu. Si vous comparez l’année du sacre de Lille (2011), ils sont déjà en avance cette saison ! Avoir un grand Lille, c’est aussi plus compliqué pour le PSG.”

Les dernières prestations du PSG

Kombouaré : “La difficulté, c’est de ne pas savoir exactement quelle équipe sera alignée dimanche soir. Pochettino fait beaucoup tourner. C’est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime attaquer et qui aime jouer haut pour étouffer l’adversaire. Ils sont capables de presser haut, de récupérer les ballons. Face à Brest, ils ont aussi laissé le ballon à l’adversaire pour mieux jouer les contres parce qu’ils ont aussi cette qualité. La pièce maîtresse du PSG ? Avec Pochettino, on voit que c’est un collectif. Après, on a vu Navas face au Barça, des joueurs comme Paredes et Gueye bien revenir, Sarabia a marqué face à Bordeaux et Brest. Il y a évidemment Mbappé. C’est avant tout un collectif qu’il faut mettre en avant.”

Quel plan face au PSG ?

Kombouaré : “Oui il faudra bien défendre car cette équipe aime avoir le ballon mais j’ai envie de voir le visage d’une équipe conquérante. Il faut qu’on montre qu’on a des arguments pour leur poser des problèmes. Si on ne fait que défendre, on perdra le match. Il faudra se donner des moyens d’aller les embêter.”

Le match retour du PSG face au FC Barcelone

Kombouaré : “Je m’attendais à un autre visage du FC Barcelone que celui montré à domicile. Voir le PSG en difficulté comme ça a été le cas mercredi, je ne pensais pas. Mais c’est aussi la preuve que tout le monde avait enterré le Barça et il faut saluer leur grande prestation. Mais l’essentiel, c’est que Paris se soit qualifié après avoir fait le nécessaire à l’aller. Tant mieux pour le PSG.”