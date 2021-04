Choupo-Moting : “J’ai passé de très bons moments à Paris”

Titulaire hier en fin d’après-midi dans le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig (0-1), Eric Maxim Choupo-Moting pourrait également l’être mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. Un match spécial pour le Camerounais qui a joué deux ans chez les Rouge & Bleu. “C’est une drôle d’histoire. Je suis impatient car j’ai passé de très bons moments à Paris, se remémore l’attaquant dans des propos relayés par l’Equipe. Je me suis fait de bons amis là-bas. C’est un match spécial mais je veux le gagner. Aller au prochain tour, c’est le plus important.“