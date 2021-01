L’Inter Milan est très souvent associé au PSG ces dernières semaines. Les dossiers qui relient les deux clubs sont ceux de Christian Eriksen et de Leandro Paredes. L’international danois – dans l’impasse depuis son arrivée à l’hiver 2019 – est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, un fait qui s’est accéléré avec la nomination de Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur à Tottenham, sur le banc des Rouge & Bleu. Dans la presse italienne, on évoque quasi quotidiennement un possible échange avec Leandro Paredes. Le milieu argentin qui plaît beaucoup à l’entraîneur interiste, Antonio Conte. Mais ce dernier a lancé une phrase qui devrait mettre fin aux rumeurs autour de ces dossiers. “Vous le savez très bien, je vous l’ai déjà dit, il n’y aura pas d’arrivées ni de départs sur ce marché des transferts.” Une phrase choc que Conte a déballée devant la presse dans des propos relayés par RMC Sport. Une réalité ou bien une façon de laisser les clubs travailler plus sereinement lors de ce mercato hivernal ? Réponse dans les prochaines semaines.

Ce dimanche, Sky Sports évoque l’avenir de Christian Eriksen. Le média sportif britannique indique que José Mourinho aurait donné son accord pour un éventuel retour d’Eriksen à Tottenham. L’Inter et Antonio Conte souhaitent se séparer de l’ancien de l’Ajax Amsterdam mais ses émoluments posent problème. En Italie, il touche 7 millions d’euros par an, une somme bien supérieur au plafond salarial qu’appliquent les Spurs conclut Sky Sports.