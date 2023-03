Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué la rencontre contre Nantes, le système de jeu, Sergio Ramos, Neymar, Danilo Pereira… Extraits choisis.

Exigence sur le match contre Nantes (PSG TV)

« On maintient l’exigence, la détermination. On était dans une mauvaise série. Les dernières minutes de Lille nous ont fait du bien et il y a eu le match à Marseille où l’équipe s’est exprimée à son niveau avec un état d’esprit irréprochable. On a été très sérieux sur la préparation du match face à Nantes.«

Nantes (PSG TV)

« Ils ont fait une belle performance en Coupe de France face à Lens, une belle équipe de notre championnat. Quand on vient jouer au PSG, c’est le match à grande exposition et Nantes va jouer avec ses qualités et va jouer son va-tout.«

Pas de pensée pour le match contre le Bayern (PSG TV)

« Le match le plus important est celui qui arrive. Notre effectif est affaibli par des suspensions et des blessures, on doit faire notre parcours en championnat. J’espère que les joueurs n’ont pas le match face au Bayern mercredi dans un coin de la tête, c’est important d’enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat.«

Un turn-over face à Nantes ?

« Il me semble important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat. Il n’y a pas la possibilité de faire une énorme rotation.«

Hakimi présent face au Bayern ?

« Il s’est entraîné individuellement il y a 48 heures en raison d’une blessure musculaire qui date de la Coupe du monde. L’objectif est qu’il soit disponible pour le match face au Bayern.«

Neymar forfait contre le Bayern

« Neymar sera-t-il là face au Bayern? « Non. Je pense qu’il sera forfait face au Bayern Munich. »

La défense à trois

« Je suis satisfait comme les joueurs le sont de la prestation face à l‘OM. C’est un système mis en place dès la préparation au Japon. On ne peut pas dire qu’on a fait de grands matches ces derniers temps. Même si Kimpembe est absent, on va insister dans ce système. »

Le replacement de Sergio Ramos dans l’axe dans la défense à trois

« C’était lié à la particularité de l’adversaire, sachant que l’OM a beaucoup de monde sur les côtés et qu’il y avait moins de monde et de vitesse dans l’axe. »

Ramos

« Il ne me bluffe pas du tout, c’est l’un des plus beaux palmarès et beaucoup de titres. C’est un joueur de très haut niveau, il est l’exemple même dans un vestiaire en termes de professionnalisme et d’exigence. Il est à son niveau et transmet l’exigence qu’on doit avoir tous les jours.«

Neymar

« Sur les deux prochains matches, on n’aura pas Ney dispo. Notre bloc est beaucoup plus compact, plus dense. Avec l’absence de Ney, au lieu d’avoir deux milieux, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non. C’est une absence préjudiciable pour nous.«

L’ambiance à l’entraînement

« Les joueurs étaient studieux dans la préparation du match.«

Mukiele

« Disponible face à Nantes ? Oui. Il a fait un échauffement individuel pour gérer son état de forme mais il a fait l’intégralité de l’entraînement et sera disponible demain.«

Danilo Pereira

« C’est un joueur international. Il a cette capacité à être polyvalent, il est mature, il a beaucoup d’expérience. Il est un exemple au quotidien, il est à l’écoute, disponible pour changer de rôle, d’animation. Cette polyvalence qui pourrait lui faire penser qu’il n’est pas un titulaire indiscutable, c’est une force pour l’équipe et pour lui.«

El Chadaille Bitshiabu

« C’est un jeune joueur, il a beaucoup d’ambitions, un gros potentiel, une forte personnalité. Malheureusement pour nous et pour Kimpembe, il risque d’avoir un temps de jeu plus important. On a vu des choses intéressantes mais aussi des choses qu’il fallait corriger, comme lors de son entame de match à Monaco. Il faut accompagner les jeunes, leur montrer du travail vidéo. Il faut maintenir une exigence. Quand on est jeune, on a tendance à l’oublier. Chaque semaine, on est remis en question, encore plus au PSG. Il y a beaucoup d’accompagnements et quelques tours de vis à faire pour resserrer ce qu’il y a à resserrer.«

Kombouaré

« Éliminer Lens dans un stade vide, c’est une grande performance. L’équipe s’est renforcée sur le plan offensif, a la capacité à jouer en profondeur. Elle est entraînée par un entraîneur que j’apprécie particulièrement. C’est un homme incroyable qui arrive à transcender ses joueurs.«