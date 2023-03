Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a dévoilé son groupe avec cinq joueurs absents, mais avec Nordi Mukiele.

Avant de défier le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG joue un match de Ligue 1 samedi soir contre le FC Nantes. Après deux victoires de suite, les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée contre les Canaris pour conserver leur belle avance en tête de la Ligue 1 et préparer de la meilleure manière leur rencontre contre les Bavarois. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier a dévoilé son groupe. Suspendu, Marco Verratti est absent tout comme Achraf Hakimi (cuisse), Presnel Kimpembe (fin de saison, rupture du tendon d’Achille) et Renato Sanches (ischios jambiers) qui doit reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Après avoir travaillé en solo en début de séance, Nordi Mukiele a participé normalement à l’entraînement et figure bien dans le groupe.

Le groupe du PSG