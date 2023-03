Nordi Mukiele est revenu à la compétition lors de la victoire du PSG contre Marseille le week-end dernier (0-3). Ce vendredi, il s’est entraîné à part.

Blessé à la cuisse contre Rennes le 15 janvier dernier, Nordi Mukiele avait manqué un peu plus d’un mois de compétition. De retour contre Marseille le week-end dernier (0-3), le latéral droit du PSG avait été très bon sur la pelouse du Stade Vélodrome. Ce vendredi matin, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois avant la réception de Nantes demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360). Lors des 15 premières minutes de l’entraînement que l’on a pu suivre en direct, Nordi Mukiele s’entraînait à part.

Il s’est contenté de trottiner

Selon les informations de l’Equipe, le numéro 26 du PSG, touché au mollet, s’est contenté de trottiner autour du terrain. Le quotidien sportif ne donne pas plus de précision sur sa présence ou non dans le groupe de Christophe Galtier pour la réception des Canaris. Il faudra attendre le point médical et la conférence du coach du PSG pour en savoir plus.