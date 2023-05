Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG affronte Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le retour à l’entraînement de Lionel Messi, la course au titre, la colère des Ultras, l’état du groupe…Le coach parisien a balayé l’actualité des Rouge & Bleu. Extraits choisis…

La victoire à Troyes (PSG TV)

« Il y a toujours la bataille pour le titre. On devait retrouver nos standards, ça faisait un certain moment qu’on avait des problèmes dans la maîtrise. On manquait de constance. Ce que j’ai apprécié c’est la constance sur notre entame et au retour des vestiaires. Dans son ensemble, c’était un match satisfaisant, intéressant.«

Le match contre Ajaccio (PSG TV)

« Ils ne sont pas sur la même organisation sur un plan tactique (que Troyes, ndlr). Quoique, ils peuvent changer. Mais il faut avoir cette volonté de récupérer le ballon assez tôt, être vigilant sur les transitions, et prendre des initiatives sur le tir à l’approche de la surface adverse. Il faudra contourner cette défense par les côtés. »

Messi

« Concernant la sanction, comme je l’avais dit la semaine dernière, je ne la commente pas. Par contre, on a, avec plaisir, accueilli le retour de Leo. Il s’est entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d’envie et de détermination. Avec une envie de jouer pour l’équipe.«

La grève du CUP

« Ce n’est jamais avec plaisir que l’on reçoit ce genre de nouvelle. On sait que nos supporters et le CUP sont des supporters importants et qui mettent énormément l’ambiance, que ce soit à domicile, au Parc ou à l’extérieur. Je ne commenterai pas la décision. Mais il y a aussi nos autres supporters qui sont omniprésents. Je pense qu’à travers des échanges et des discussions, on pourrait trouver des solutions pour que tout rentre dans l’ordre. C’est malheureux, mais il y a aussi tous les autres supporters très présents.«

Son exposition médiatique

« Je crois que ça fait partie de la fonction. C’est pareil dans les autres clubs. Le PSG est un club très exposé sur un plan médiatique, il y a beaucoup plus de questions. Mais quand vous êtes entraîneur, vous avez les conférences d’avant-match, d’après-match. Vous êtes la personne la plus exposée, la plus sollicitée.«

Les différences de résultats à domicile et à l’extérieur

« Il faut prendre les scénarios et les compositions d’équipe. Face à Lorient, ça a été une grande déception sur le résultat et le jeu. Mais nous avions joué à dix pendant 1h15. C’est aussi l’histoire d’un match. Sur les défaites précédentes, il y avait des joueurs majeurs absents. Il peut y avoir une relation de cause à effet sur cela. C’est comme ça. Maintenant, on a la réception d’Ajaccio. L’effectif, même si les blessés ne reviendront pas, il paraît beaucoup plus conséquent. Il y a plus de possibilités, que ce soit en entame ou en cours de match.«

Le système de jeu d’Ajaccio

« Ajaccio, je les ai vus jouer à cinq, face à Monaco. Cela avait été très difficile pour eux. Sur les derniers matches, j’ai vu qu’ils avaient joué dans un 4-3-3 alors qu’ils sont très habitués au 4-2-3-1 ou au 4-4-2. Au PSG, vous pouvez analyser votre adversaire, mais il change souvent son système quand il vient au Parc des Princes.«

Une usure mentale ?

« Vivement que cela se termine non, vivement que l’on soit champions, oui. Des matches se présentent. On est sur un match déterminant, pas décisif. Si nous l’emportons demain, on ne sera pas champions. Les matchs décisifs arriveront plus tard. La vie n’est pas un long fleuve tranquille ici, il se passe des choses. Mais non, il n’y a pas d’usure. Il n’y a pas d’usure chez moi, d’envie d’être vite en vacances pour récupérer. Il y a une très grande détermination.«

Un PSG différent avec Messi et sans Messi

« Leo, c’est Leo Messi. Je ne vais pas vous parler des stats de cette année, qui sont des stats très intéressantes. Quand il est sur le terrain, il faut simplement adapter certaines choses pour trouver un bon équilibre et une animation offensive. À Troyes, on a vu l’équipe s’exprimer de belle manière dans ce que nous avions mis en place. Je reste sur ce que nous avons fait à Troyes, en incorporant Leo. Il faudra trouver une animation offensive aussi intéressante que ce que nous avons pu trouver face à Troyes.«

Messi titulaire

« Évidemment que j’ai parlé avec Leo dès son retour. Pour voir dans quel état d’esprit il est. Je l’ai trouvé très serein. Il est très motivé à jouer, très déterminé à glaner encore un titre supplémentaire. Oui, Leo va démarrer demain.«

Quid d’Ekitike avec le retour de Messi

« Ekitike possible titulaire avec Messi et Mbappé ? La réflexion existe. On a travaillé deux animations, notamment une où il pourrait y avoir trois offensifs. »

Ajaccio

« C’est très mal engagé pour eux, pour rester en Ligue 1, même s’ils ne sont pas relégués mathématiquement. On va avoir des joueurs libérés au Parc des Princes. Il y aura une envie pour ces joueurs de s’exprimer, ce sera un match à 21 heures, avec une grande exposition. Les joueurs qui viennent au Parc ont toujours envie de performer. L’équipe en face ne lâchera rien, il faudra que nous soyons très déterminés dès l’entame et ne pas laisser Ajaccio s’installer.«