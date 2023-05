Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, Christophe Galtier va se présenter en conférence de presse.

Le PSG peut faire un pas de plus vers le titre de champion de France demain soir avec la réception – au Parc des Princes – d’Ajaccio pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier va se présenter en conférence de presse. Le coach parisien va balayer l’actualité autour du club de la capitale.

Messi, les Ultras, la course au titre…

À partir de 13 heures, l’entraîneur du PSG sera très certainement questionné sur la semaine de Lionel Messi et son possible retour dans le groupe pour la rencontre de demain, sur la grève des supporters ou bien encore sur la course au titre. Une prise de parole du coach parisien qui sera à suivre ici.