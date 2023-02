Le PSG s’est imposé ce soir sur la pelouse de la Mosson contre Montpellier (1-3) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre où le PSG a semblé être maudit en première mi-temps. Après avoir vu Benjamin Lecomte repoussé ses deux penaltys, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Au micro de Canal Plus Sport 360, Christophe Galtier a donné des nouvelles de son attaquant.

« Il y a eu une bonne prestation générale »

« Kylian ? Il a pris un coup au genou ou derrière la cuisse. Bon, on va voir. Il y a eu une bonne prestation générale, une équipe très compacte, avec une réelle envie de jouer les uns pour les autres. Il fallait éviter les transitions et les contres. Avec le pied de Teji Savanier et la vitesse des attaquants, il fallait être très concentré. Ensuite, c’est un scénario incroyable en première période avec le penalty à retirer, un poteau, des buts hors-jeu, deux blessures. Sergio Ramos, qui sur le choc en tombant s’est fait mal à l’adducteur. Mais bon, apparemment, rien de grave. Il fallait l’emporter parce que derrière certains gagnent, ça court vite derrière. Il fallait reprendre goût à la victoire. J’ai bien apprécié la manière dont on s’est exprimé et surtout l’état d’esprit de l’équipe.«

« Je suis content pour Warren Zaïre-Emery »

L’entraîneur du PSG qui a aussi évoqué la belle prestation de Lionel Messi ce soir, avant de féliciter Warren Zaïre-Emery pour son premier but en professionnel.

« Le milieu de terrain a été adapté pour que Leo soit dans les meilleures dispositions possibles et il a joué à son meilleur niveau. Il est au niveau qu’il est d’habitude. Ce ne sont pas des machines. Leo a fait une grande Coupe du monde, il y a de la fatigue. Contre Reims, c’était un peu plus difficile. Satisfait de l’équipe et de la prestation de Leo. Satisfait de marquer trois buts mais on encaisse un but un peu stupide. Pas de recrue ? On va continuer avec cet effectif jusqu’à la fin de la saison. C’est comme ça, on aurait aimé avoir un renfort offensif. On va travailler avec les jeunes mais aussi avec les joueurs qui sont disponibles. Ça va nous permettre de voir des organisations. À mon avis, il va y avoir beaucoup de milieux (rire!). Warren, je suis content pour lui parce que malheureusement il fait une erreur contre Reims qui nous coûte l’égalisation et là il se rattrape bien comme il faut avec ce but.«